Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl an Pkw von Kompletträdern

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

In der Nacht vom 01. auf den 02. September 2020, zwischen 18.30h und 06.30h, suchten unbekannte Täter das Verkaufsgelände des Autohaus Fiegler in Stolzenau auf. Von drei dort auf der Freifläche abgestellten Pkw wurden sämtliche Räder samt Felgen abgebaut und entwendet. Der genaue Sachschaden läßt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei Stolzenau hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die im angegebenen Zeitraum auf dem Gelände des Autohaus Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

