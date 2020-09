Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: POL-NI: Ankündigung der "Großkontrolle Fahrradfahrer/Innen" im Bereich des PK Stolzenau

Stolzenau (ots)

(KOR) In den vergangenen Jahren erfreut sich das umweltfreundliche Fahrrad, insbesondere mit der zunehmenden Motorisierung in Form von E-Bikes und Pedelecs, immer größerer Beliebtheit. Damit einhergehend steigen auch die Unfallzahlen. Diese Steigerung mit teils erheblichen Unfallfolgen lässt sich auch beim Polizeikommissariat Stolzenau feststellen. Aufgrund dessen wird am 03.09.2020 eine Großkontrolle "Fahrradfahrer/Innen" durchgeführt, bei der unter anderem ein Augenmerk auf den hier befindlichen Weserradweg gelegt wird. Ziel der Kontrolle soll eine Sensibilisierung für die Gefahren im Straßenverkehr sowie eine vermehrte Rücksichtnahme auf Radfahrende sein.

