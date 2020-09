Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe-Unbekannter löst Radmuttern an Pkw

Nienburg (ots)

(BER) Auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung hofft die Polizei in Marklohe, nachdem ein 53-jähriger Markloher angezeigt hatte, dass an seinem Pkw Radmuttern gelöst worden waren. Vermutlich in der Nacht von Samstag, 29.08.2020 auf Sonntag waren an seinem Mercedes vorsätzlich mehrere Radmuttern gelöst worden - und das nicht zum ersten Mal. "Nicht auszudenken, was passieren kann, wenn sich ein komplettes Rad während der Fahrt von der Achse löst", bewertet Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg die Tat. "Es besteht Lebensgefahr für die Insassen aber auch für andere Personen, die sich dann zufällig in der Nähe aufhalten." Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Marklohe unter Tel.: 05021/924060 entgegen.

