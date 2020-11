Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorrad mit MG-Kennzeichen gestohlen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein Motorrad der Marke Kawasaki mit MG-Kennzeichen haben unbekannte Täter am Sonntag, 8. November, zwischen 17 und 23.45 Uhr in Hockstein an der Böningstraße gestohlen.

Das Krad war nach Angaben der Geschädigten mit einer Lenkradverriegelung gesichert.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

