Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auseinandersetzung am Platz der Republik - Polizei sucht Zeugen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Platz der Republik, an der insgesamt fünf Männer beteiligt gewesen sein sollen, ist am Sonntag, 8. November, um 16.45 Uhr ein 46-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu dem Vorfall Angaben machen können, sich zu melden.

Es liegen folgende Beschreibungen von beteiligten Männern vor: 1. Circa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß; schwarze Hautfarbe, bekleidet mit hellem Pullover, schwarzer Jacke und schwarzer Hose. 2. Etwa 28 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß; südländisch, schwarze Haare, schwarze Bomberjacke. 3. 30 bis 38 Jahre alt, blonde Locken, bekleidet mit grüner Bomberjacke und grüner Strickmütze. 4. 45 bis 55 Jahre alt, deutsch; bekleidet mit einer langen, hellen Jacke und einer schwarzen Kappe; hatte einen kleinen hellen Hund und ein Fahrrad dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell