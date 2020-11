Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pizza-Lieferfahrer lässt Autoschlüssel stecken - 30-Jähriger fährt alkoholisiert, bekifft und ohne Führerschein mit dem Wagen davon - Von der Polizei gestoppt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein Pizza-Lieferfahrer hat am Sonntag, 8. November, gegen 19 Uhr in Gladbach auf der Regentenstraße eine böse Überraschung erlebt, als er von einem Kunden zu seinem Wagen zurückkehren wollte: Das Auto, das er unverschlossen samt Schlüssel im Zündschloss abgestellt hatte, war verschwunden. Ein Unbekannter hatte mit dem Ford Ka das Weite gesucht. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizeibeamte gut eine Stunde später den unbeschädigten Wagen mit laufendem Motor auf der Lessingstraße. Am Steuer saß ein 30-Jähriger, offensichtlich unter Alkoholeinwirkung und dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend, der keinen Führerschein besitzt.

Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo neben der Personalienfeststellung auch die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige mangels Haftgründen entlassen. Ihn erwartet aber ein Verfahren wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, wegen der Alkohol- und Btm-Fahrt sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang alle Lieferfahrer, Boten und Zusteller, nicht zu so sorglos zu agieren: Die Fahrzeugschlüssel sollten beim Verlassen des Wagens keinesfalls im Zündschloss bleiben, vielmehr sollte der Wagen sicherheitshalber immer abgeschlossen werden! (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell