Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Feuer - Zwei brennende PKW auf Parkplatz

Bünde (ots)

(um) In der vergangenen Nacht brannten zwei PKW auf dem Laurentiuskirchplatz an der Wehmstraße. Gegen 02.15 Uhr weckten laute Knallgeräusche, die durch die Brandentwicklung an den Fahrzeugen entstanden, die umliegende Nachbarschaft. Es gingen mehrer Notrufe bei der Polizei und Feuerwehr ein. Die beiden PKW, ein Tiguan und ein Land Rover, brannten beide beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Polizei schließt in diesem Fall Brandstiftung nicht aus. Die Fahrzeuge sind in der Nacht noch sichergestellt worden und werden durch die Brandermittler am heutigen Morgen untersucht. Die Polizei bittet zur Aufklärung der Tat die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat kurze Zeit vor dem Brand verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes wahrgenommen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

