POL-ME: 17-Jährige sexuell belästigt: Polizei sucht nach Täter und bittet um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2008092

17-Jährige sexuell belästigt: Polizei sucht nach Täter und bittet um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2008092

Am Samstag (15. August 2020) hat ein bislang noch unbekannter Mann eine 17-jährige Langenfelderin auf einem Gehweg an der Raiffeisenstraße in Berghausen sexuell belästigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Grapscher aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 14 Uhr war die Langenfelderin zu Fuß über den Gehweg an der Raiffeisenstraße gegangen, als sich ihr auf Höhe der Berghausener Straße ein Mann näherte. Er sprach die 17-Jährige an und fragte sie nach dem Weg in ein nahegelegenes Restaurant. Plötzlich und unvermittelt berührte er dann die Jugendliche in schamverletzender Weise und flüchtete.

Zwei Stunden später brachte die Langenfelderin den Vorfall zur Anzeige. Dabei beschrieb sie den Grapscher wie folgt:

- circa 1,90 Meter groß - zwischen 20 und 25 Jahre alt - mitteleuropäisches Aussehen - Vollbart - trug ein blaues Oberteil und eine helle Hose - sprach akzentfreies Deutsch

Ferner gab die 17-Jährige an, der Täter habe während der Tat den Eindruck vermittelt, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Erste Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg, weshalb das nun zuständige Kriminalkommissariat um Hinweise von Zeugen bittet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

