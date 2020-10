Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Geländer und Außenlaterne umgefahren

Vlotho (ots)

(um) Einen nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro hinterließ ein Unfallverursacher auf der Steinbrinkstraße Ecke Schulstraße in Exter. Die Unfallzeit liegt dabei in der Nacht zum Mittwoch (07.10.). An dem dortigen Grundstück waren eine Außenlaterne an der Grundstücksmauer und ein Straßenschild umgefahren worden. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Vielmehr entfernte er sich unerkannt vom Unfallort, ohne die Angabe seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall und damit ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

