Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizeihund findet Teile der Beute

Herford (ots)

(jd) Heute Nacht (7.10.) wachte eine Anwohnerin an der Schulstraße in Elverdissen auf, als sie gegen 1.00 Uhr einen lauten Knall hörte. Die 51-Jährige vermutete, dass das Geräusch von einem an der Straße montierten Zigarettenautomat kam. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass Teile des stark demolierten Automaten und vereinzelte Zigaretten auf der Fahrbahn lagen. Eine sogleich eingeleitete Nahbereichsfahndung mit einem Polizeihund führte später zu einem Erfolg: Die Beamten stellten einen blauen Müllsack, der mit Zigarettenschachteln gefüllt war, auf einem Trampelfpfad sicher. Bei der weiteren Suche entlang des Trampelpfads, der von der Turmstraße in ein Waldstück führt, fanden die Beamten auf Höhe der Friedhofsstraße eine fehlende Geldkassette. Die Spurensicherung am Geldautomat und den Fundstücken wurde sofort eingeleitet. Im Rahmen der weiteren Streifentätigkeit fiel Beamten ein zweiter stark demolierter Zigarettenautomat am Schnatweg auf. Dieser wies ebenfalls starke Beschädigungen auf und war geöffnet. Auf der Fahrbahn stellten die Beamten einige Münzstücke, Zigaretten und Teile des Gehäuses und der Technik des Automaten sicher. An beiden Automaten entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Zielrichtung der Täter schienen Geld und Zigaretten zu sein, die genauen Werte der Beute wird noch zusammengetragen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell