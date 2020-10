Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachschaden und Unfallflucht - Radfahrer gegen Auto gestoßen

Herford (ots)

(jd) Ein 46-jähriger Mann aus Herford fuhr gestern (6.10.), gegen 10.00 Uhr, mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem Gehweg an der Bielefelder Straße. Ihm kamen ein 50 bis 60 Jahre alter Mann und dessen Begleiterin entgegen, die ebenfalls den Weg nutzten. Der Herforder Radfahrer versuchte an den beiden vorbeizufahren. Als er mit seinem Rad auf Höhe der Fußgänger war, schubste ihn der bisher unbekannte Mann Richtung Fahrbahn. Durch den Stoß konnte sich der Radfahrer nicht mehr halten und er krachte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Der Radfahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Mann trug eine dunkle Jacke und Jeans, er hat weiße Haare. Seine Begleiterin trug eine auffällige lilafarbene Jacke. Zur Klärung des Sachverhaltes werden die beiden Personen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Meldungen werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

