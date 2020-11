POL-MG: Einbruch in Büro - offensichtlich ohne Beute

Polizei Mönchengladbach

Einen Einbruch in ein Büro, aber nach ersten Feststellungen eine Tat ohne Beute, hat es im Zeitraum zwischen Freitag, 6. November, 16.30 Uhr, und Montag, 9. November, 7.15 Uhr, in Gladbach an der Stepgesstraße gegeben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterten unbekannte Täter auf das Vordach einer Firma. Sie öffneten gewaltsam ein Türelement und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Allerdings dürfte nach erster Einschätzung nichts entwendet worden sein.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

