Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Wartburgstraße/Lange Straße sind am frühen Montagnachmittag eine Fahrradfahrerin und ein Auto zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 79-jährige Frau aus Castrop-Rauxel gegen 14.35 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Wartburgstraße Richtung Habinghorst unterwegs. Während sie die Lange Straße überquerte, kollidierte sie nach eigenen Anghaben mit einem grauen Kleinwagen, der von der Wartburgstraße Richtung Hauptbahnhof unterwegs war und dann nach links in die Lange Straße abbog. Die 79-Jährige prallte gegen die Beifahrertür des Autos und stürzte. Dabei wurde die Seniorin verletzt, sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht den Fahrer und das Fahrzeug mit dem die 79-Jährige zusammnegestoßen ist. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

