Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Exhibitionist festgenommen

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Über Fenster eingestiegen

Zwei Nähmaschinen sind zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, neun Uhr, aus einem Geschäft in der Wellingstraße gestohlen worden. Der noch unbekannte Täter stieg über ein Fenster in das Gebäude ein und stieß dort auf die beiden Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Drei Verletzte und beträchtlicher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Esslingen-Zell ereignet. Dabei wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt und sechs Fahrzeuge beschädigt. Gegen 8.20 Uhr wollte ein 25-jähriger VW Caddy-Lenker von einem Parkplatz nach links auf die Fritz-Müller-Straße einbiegen. Aufgrund parallel zum Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge tastete sich der Fahrer in den fließenden Verkehr ein und bog ab. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem in Richtung Röntgenstraße fahrenden Audi A6 eines 20 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Caddy komplett um die eigene Achse und kam teilweise auf dem Gehweg zum Stehen. Der 20-Jährige verlor seinerseits die Kontrolle über seinen Wagen, worauf der Audi am rechten Fahrbahnrand zunächst eine Mercedes A-Klasse streifte und eine weitere A-Klasse auf einen VW Golf schob. Umherfliegende Gegenstände beschädigten zudem einen Skoda Octavia. Der Caddy-Lenker und sein Beifahrer im Alter von 19 Jahren zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audi verletzte sich hingegen schwer. Er musste nach einer Erstversorgung am Unfallort ebenso in eine Klinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 50.000 Euro. Der Caddy und der Audi wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Reinigung der Fahrbahn musste der betroffene Bereich der Fritz-Müller-Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter des Bauhofs an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Wendlingen (ES): In Fabrikgebäude eingebrochen

Diverse Kleidungsstücke hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Fabrikgebäude in der Ulmer Straße in der Nacht zum Sonntag entwendet. Kurz vor 1.30 Uhr überwand der Täter zunächst die Umzäunung des Firmengeländes, schlug dann eine Fensterscheibe ein und drang ins Gebäude ein. Mit der dort vorgefundenen Ware, deren Wert noch nicht beziffert werden kann, machte sich der Kriminelle anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlichen Exhibitionisten dingfest gemacht

Einen mutmaßlichen Exhibitionisten haben Beamte des Polizeireviers Tübingen am Samstagabend dingfest gemacht. Zuvor war der Polizei gegen 20.30 Uhr von einer Zeugin mitgeteilt worden, dass sich ein Mann im Volksgarten in der Paulinenstraße vor mehreren Kindern entblößt habe. Die Polizisten trafen dort auf den erheblich alkoholisierten, 47-jährigen Tatverdächtigen. Da gegen den Mann in anderer Sache bereits ein Haftbefehl bestand, wurde er festgenommen und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet nun eine weitere Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Meßstetten (ZAK): Pkw contra Motorrad

Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist am Montagmittag ein 45-Jähriger verletzt worden. Eine 82 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Renault Clio gegen 12.20 Uhr die L 440 von der Hausener Straße herkommend geradeaus in Richtung Skilift überqueren und missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand die dortige Stoppstelle. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem aus Richtung Balingen heranfahrenden Biker, der in der Folge auf den Asphalt stürzte. Mit dem Rettungswagen wurde der 45-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf etwa 5.000 Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell