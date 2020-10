Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mögliche Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Sonntagmittag an einem Rohbau auf der Paschenbergstraße beobachtet wurde. Ein Zeuge hatte den Mann gegen 12.15 Uhr angesprochen und gefragt, was er dort mache. Daraufhin lief der Unbekannte weg. Wie sich herausstellte, wurde an dem Rohbau offensichtlich ein Rohr angezündet, das daraufhin bis zum Fundament abbrannte. Auch an der Fassade entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Nach dem unbekannten Mann wird gesucht. Er konnte folgendermaßen beschrieben werden: etwa 65 bis 70 Jahre alt, graue kurze Haare, ca. 1,85 m groß, dunkel getönte Brille, sportliche Statur, blaue Jeanshose, dunkelblauer Fleecepulli, schwarze Schuhe. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell