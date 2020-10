Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Clemens-Hofbauer-Straße haben unbekannte Täter am Wochenende eine Terrassentür zu einem unbewohnten Haus aufgehebelt und die Räume grob durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Schmuckschatulle mit Halsketten gestohlen.

Auf der Gartenstraße wurde am Montag, zwischen 8.20 Uhr und 10.10 Uhr, ein silbernes BMW-Motorrad gestohlen. Das Motorrad BMW R 80 stand auf einem Parkplatz und hat ein DIN(slakener)-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können.

Datteln:

Auf der Bahnhofstraße wurde am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann Schränke und Schubladen im Haus. Die Einbrecher nahmen Schmuck, Uhren, Goldmünzen, einen Laptop und Schuhe mit.

Dorsten:

Auf der Plieserbecker Straße sind unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in einen Friseursalon eingebrochen. Die Täter schoben eine Rolllade nach oben und hebelten danach das Fenster auf. Sie nahmen diverse Pflegeprodukte und ein paar elektrische Geräte mit.

Herten:

Auf der Schützenstraße sind am Sonntag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter kletterten dazu offensichtlich über eine Balkonbrüstung auf den Balkon und nutzten dann die geöffnete Balkontür, um in eine Wohnung zu kommen. Die Bewohnerin war zur Tatzeit im Haus, allerdings in einem anderen Zimmer. Die Einbrecher nahmen eine Geldbörse mit Bargeld mit und flüchteten wohl wieder über den Balkon ins Freie.

Waltrop:

Auf der Leveringhäuser Straße wurde am frühen Freitagmorgen in ein Restaurant eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten daraufhin die Räume. Die Täter nahmen Bargeld und verschiedene Dokumente mit.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

