POL-HH: 200821-3. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorrollerfahrerin in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 20.08.2020, 18:09 Uhr Unfallort: Hamburg-Winterhude, Südring

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern eine 36-jährige Motorrollerfahrerin schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 40-jährige Deutsche mit ihrem Suzuki Swift aus Richtung Borgweg kommend den Südring in Richtung Saarlandstraße. Nachdem sie etwa 160 Meter in diese Richtung zurückgelegt hatte, wollte die Frau wenden. Sie fuhr hierfür zunächst in eine größere Parklücke auf der rechten Seite und setzte ohne zu halten zum Wenden an.

Hierbei übersah sie das von einer 36-Jährigen gesteuerte Kleinkraftrad (Roller), welches bereits unmittelbar vor dem Wendemanöver hinter ihr fuhr. Es kam auf der Richtungsfahrbahn zur Saarlandstraße zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Roller.

Die Rollerfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

An den Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) hat die Ermittlungen aufgenommen.

