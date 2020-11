Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mit Feuerwerkskörper Briefkasten zerstört

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag, 10. November, gegen Mitternacht im Stadtteil Rheindahlen-Mitte an der Max-Reger-Straße vermutlich einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses geworfen, der - begleitet von einem lauten Knall und einer Rauchentwicklung - bei dieser Tat zerstört wurde.

Die Polizei Mönchengladbach bittet im Zusammenhang mit dieser Sachbeschädigung um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell