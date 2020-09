Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbrecher machen reichlich Beute

Kevelaer (ots)

In der Nacht zu Montag, 21.09.2020, sind Unbekannte in die Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes auf der Walbecker Straße eingedrungen. Hierbei nutzten sie offenbar die von der Straße Am Grüntal mögliche Zufahrt über eine Pferdekoppel zum Firmengelände. Aus dem Materiallager wurde eine Vielzahl teilweise hochwertiger Elektrogeräte und Arbeitsmaschinen entwendet. Der Vater des Firmeninhabers hatte gegen 05.15 Uhr bemerkt, dass die in seinem Verteilerschrank aufgelegte Sicherung der Lagerhalle rausgesprungen war, die er jedoch arglos wieder aktivierte. Ursache hierfür war - wie sich dann später vor Ort herausstellte - der durch die Einbrecher zerstörte Bewegungsmelder im Eingangsbereich der Halle. Die Kripo Goch, Telefon 02821-1080, geht davon aus, dass der Abtransport der Beute mit einem Fahrzeug stattgefunden hat, und sucht Zeugen. (SI)

