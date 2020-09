Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Pkw nach Unfallflucht stark beschädigt

Kranenburg (ots)

Ohne sich um den Schaden am Heck des blauen VW-Golf mit Klever Kennzeichen kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 21.09.2020, von der Unfallstellte auf der Roghmannstraße entfernt. Die Beisitzerin des Golfs hatte ihren Wagen gegen 13.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 9 geparkt und die frischen Unfallschäden nach Rückkehr gegen 14.00 Uhr festgestellt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der hintere Stoßfänger teilweise abgerissen, so dass der Wagen abgeschleppt werden musste. So fanden die Beamten vor Ort auch eine nicht unerhebliche Menge Sand, was darauf hindeutet, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw bzw. Baustellenfahrzeug gehandelt hat. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht nun Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell