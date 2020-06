Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch bei einem Unfall in Biberach ein 71-Jähriger.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr war ein Busfahrer in der Theaterstraße unterwegs. Auf Höhe der Kolpingstraße sah der 57-Jährige einen Radfahrer, der dort verkehrsbedingt angehalten hatte, zu spät. Der Bus stieß bei geringer Geschwindigkeit gegen das Hinterrad des Trekkingbikes. Der 71-Jährige stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um den Mann. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

