Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Garagentor angefahren

Ein berauschter Autofahrer beschädigte am Mittwoch ein Garagentor in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr meldete ein Zeuge ein beschädigtes Garagentor in der Otto Hahn Straße. Ein zunächst unbekannter Autofahrer war dagegen gefahren. Schnell konnte der Verursacher ermittelt werden. In der Nähe parkte ein beschädigtes Auto zu dem die Unfallspuren passten. Der Unfallverursacher, ein 66-Jähriger, konnte in einer Wohnung angetroffen werden. Er roch nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert über dem Erlaubten und der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Unfallflucht entgegen. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 1071725

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell