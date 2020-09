Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall auf der L550

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 5 Uhr auf der L550 zu einem Wildunfall. Ein 60-jähriger Fiat-Fahrer war von Weiler in Richtung Sinsheim unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Auto kollidierte. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät, der Sachschaden am Auto beträgt rund EUR 5.000.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell