Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Brand eines Mais-Silos; mehrere Feuerwehren im Einsatz; keine Verletzte; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 2

Helmstadt-Bargen (ots)

Die Löscharbeiten an dem im Ortsteil Flinsbach in Brand geratenen Silo gestalten sich äußerst schwierig und dauern noch unbestimmte Zeit an.

Über die Höhe des Sachschadens und die Ursache liegen noch keine Informationen vor. Über verletzte Personen, insbesondere Feuerwehrmänner, die in vorderster Linie Tätig sind, gibt es ebenfalls keine Erkenntnisse.

