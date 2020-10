Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.10.2020

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter ein Fenster eines im Blücherweg in Delmenhorst geparkten Transporter auf. Aus dem Innenraum wurden diverse Maschinen und Werkzeuge entwendet. Der Schaden wird auf 2.250 Euro geschätzt.

Delmenhorst: PKW aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter die Tür eines in der Stedinger Straße in Delmenhorst geparkten PKW auf. Aus dem Innenraum wurden diverse Teile (Lenkrad, Armaturenbrett, Navigationseinheit usw.) ausgebaut und entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf Parkplatz

Am 09.10.20, um 11.47 Uhr, fuhr ein 84-jähriger PKW Fahrer (aus Stuhr) mit seinem Renault rückwärts auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Reinersweg in Delmenhorst. Dabei stieß der Mann gegen mehrere Einkaufswagen, die an einer Sammelstelle (für Einkaufswagen) standen. Durch den Aufprall erschrak der Renault-Fahrer und fuhr anschließend vorwärts gegen einen geparkten PKW Ford. Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralles nach vorne gegen einen Baum geschoben.

Dabei wurden beide PKW und der Baum beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

