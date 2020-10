Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Verkehrsunfall in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 07. Oktober 2020, befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Dötlingen gegen 07:10 Uhr die Wildeshauser Landstraße (B 213) in Fahrtrichtung Delmenhorst. Im Bereich Hoyerswege scherte die 31-Jährige zum Überholen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus. Als sie sich etwa in dessen Höhe befand, bemerkte sie einen, nach bisherigen Erkenntnissen nur mit Standlicht fahrenden, entgegenkommenden Pkw, so dass sie abbremste und hinter der Zugmaschine wieder einscheren wollte.

Ein hinter ihr fahrender Pkw, der von einem 63-jährigen Fahrzeugführer aus Lohne geführt wurde, und sich ebenfalls im Überholvorgang befand, bemerkte das Abbremsen der 31-Jährigen zu spät. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht. Der entgegenkommende Pkw, der nach bisherigen Erkenntnissen nur mit Standlicht fuhr, setzte seine Fahrt fort, ohne Angaben zum Unfall zu machen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum Pkw machen können, der nach bisherigen Erkenntnissen nur mit Standlicht gefahren ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter der Telefonnummer 04408/809030 in Verbindung zu setzen.

