POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen in der Gemeinde Dötlingen

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, befuhr eine 48-jähriger Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Dötlingen mit ihrem Pkw die Straße Im Sande in Fahrtrichtung Am Gehege. Beim Überqueren der vorfahrtsberechtigten Aschenstedter Straße übersah sie den Pkw einer 51-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Dötlingen, die die Aschenstedter Straße in Fahrtrichtung Dötlingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge sowie ein Verkehrsschild wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 30.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführerinnen sowie zwei 16-jährige Mitfahrerinnen im Pkw der 48-Jährigen (ebenfalls aus der Gemeinde Dötlingen) wurden leicht verletzt. Die vier leicht verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

