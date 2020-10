Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte Täter entwenden Fahrzeugteile aus dem Motorraum geparkter Pkw

Delmenhorst (ots)

Zwischen Dienstag, 06. Oktober 2020, und Donnerstag, 08. Oktober 2020, entwendeten bislang unbekannte Täter Fahrzeugteile aus Motorraum von drei geparkten Pkw in der Sven-Hedin-Straße. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von knapp 1000 Euro. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

