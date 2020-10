Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 05. Oktober 2020, befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst gegen 17:20 Uhr mit einem Pkw die Nutzhorner Straße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Als die Delmenhorsterin mit ihrem Fahrzeug zwischen der Dwostraße und der Mörikestraße verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dieses ein hinter ihr fahrender Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades zu spät. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit einem schwarzen Kleinkraftrad auf das Fahrzeugheck der Delmenhorsterin auf. Es entstand Sachschaden am Pkw. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades setzte im Anschluss an die Kollision unerlaubt seine Fahrt über den Bürgersteig in Richtung Mühlenstraße fort. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer des Kleinkraftrades wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Kleinkraftrad oder zu dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

