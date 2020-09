Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, 07.09.2020, gegen 17:10 Uhr, wurde ein 68-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt. Eine 88-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Auto vom Ostring in Richtung Pfingstweide. Am Kreisverkehr an der Oppauer Straße überquerte der 68-Jährige die Straße, wobei es zum Zusammenstoß kam. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei, unter anderem am Kopf. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

