Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Katalysator gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Samstag, 22:00 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr wurde in der Hohenzollernstraße (Nahe Einmündung Röntgenstraße) an einem geparkten Auto ein Katalysator ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen in der Hohenzollernstraße beobachtet oder die Tat gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

