POL-PPRP: (Ludwigshafen/Hemshof) - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots)

Am 06.09.2020 gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Gräfenaustraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriger Junge im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden musste. Der Junge befuhr zuvor mit seinem Fahrrad die Gräfenaustraße entgegen der Einbahnstraße auf der rechten Fahrspur und zog auf Höhe des entgegenkommenden PKW aus nicht ersichtlichen Gründen nach links, sodass es zur Kollision kam. Auf Grund der Öffentlichkeitswirksamkeit erschienen vermehrt Schaulustige, weshalb zum reibungslosen Ablauf der Verkehrsunfallaufnahme und Erstversorgung der Beteiligten, mehrere Funkstreifenwägen zur Unterstützung hinzugerufen werden mussten.

Solch ein Verhalten, welches meist zur Behinderung der Einsatzkräfte führt, wird nicht geduldet und kann ein Bußgeld im vierstelligen Bereich mit sich ziehen.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

