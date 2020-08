Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Betrunkener Autofahrer wird kurz vor seinem Ziel ertappt

Glücklicherweise schaffte es ein junger Mann unfallfrei vom Allgäu nach Oberschwaben

Ein 21 Jahre alter Autofahrer fuhr am Samstag gegen 23.00 Uhr an eine Verkehrskontrolle der Polizei Biberach heran. Bereits beim ersten Kontakt konnte durch die Beamten Alkoholgeruch und eine lallende Aussprache bei dem jungen Mann festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den entstandenen Verdacht, der Mann hatte einen Atemalkoholwert über dem erlaubten Grenzwert. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde vor Ort von der Polizei beschlagnahmt. Offensichtlich war der junge Mann trotz seiner Alkoholisierung vom Allgäu bis in die Nähe seines Wohnortes gekommen. Dies glücklicherweise, ohne einen Unfall verursacht zu haben.

