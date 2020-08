Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 13:35 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 1236 zwischen Wiesensteig und Westerheim. Im Bereich einer links-rechts-Kurve verbremste er sich, kam ins Schleudern, stürzte und kam unter seiner Honda zum Liegen. Hierbei erlitt er mehrere Frakturen. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Ein bereits im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber wurde glücklicherweise nicht benötigt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

+++++++1438990

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell