Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter 37-Jähriger muss erneut in Gewahrsam genommen werden

Ulm (ots)

Wie bereits gestern berichtet, musste ein 37 Jahre alter Mann von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in einer Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlafen und sein Gemüt beruhigen. Bereits in den frühen Nachmittagsstunden des Samstags forderte der Mann vehement telefonisch bei der Rettungsleitstelle Ulm, in eine Klinik im Kreis Biberach gebracht zu werden. In der Folge legte er sich in stark alkoholisiertem Zustand vor ein Dialysezentrum und einen Einkaufsmarkt. Da ein medizinisches Problem bei dem Mann nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung in eine Ulmer Klinik eingeliefert. Nachdem bei dem 37-Jährigen keine medizinische Behandlungsbedürftigkeit festgestellt und ein Transport in die von ihm geforderte Klinik abgelehnt wurde, benahm er sich erneut vollkommen daneben. Er versuchte, nach dem Krankenhauspersonal zu schlagen. Einem durch die hinzugerufene Polizei ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er zur Verhinderung weiterer Störungen auf richterliche Anordnung erneut in Gewahrsam genommen wurde.

