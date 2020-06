Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 16. Juni 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten am Dienstag, 16. Juni 2020, zu sieben Ordnungswidrigkeiten.

Am Dienstagabend konnten Polizeibeamte eine Gruppe von fünf Personen im Alter von 17 bis 28 Jahren im Bereich des Cloppenburger Bahnhofes antreffen. Die Personen gehörten unterschiedlichen Hausständen an und unterschritten den Mindestabstand von 1,5 Metern. Hierbei verhielten sich die betroffenen Personen unkooperativ. Eine weitere Zusammenkunft von insgesamt sechs Jugendlichen stellten Polizeibeamte im Bereich Lohne in einem Unterstand in einem Wald fest. Als die Polizeibeamten die Jugendlichen kontrollierten wollten, flüchteten vier Personen. Die Personalien von zwei Jugendlichen konnten festgestellt werden. Nachdem die geltenden Regelungen erläutert wurden, erhielten die zwei Jugendlichen einen Platzverweis.

