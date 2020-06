Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Dienstag, 16. Juni 2020, gegen 23.05 Uhr, kam es auf der Thüler Straße (Bundesstraße 72) in Höhe der Einmündung der Straße Griesen Stein zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe die Thüler Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. In Höhe der Einmündung Griesen Stein beabsichtigte diese nach links abzubiegen. Währenddessen überholte ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg mehrere Fahrzeuge. Dabei stieß dieser im Einmündungsbereich Thüler Straße/ Griesen Stein mit dem PKW der 26-jährigen zusammen, welche sich im Abbiegevorgang befand. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kamen neben der Fahrbahn auf der Berme zum Stehen. Zuvor überschlug sich der PKW der 26-jährigen. Die 26-jährige verstarb an der Unfallörtlichkeit. Der 26-jährige aus Cloppenburg wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle bis ca. 02.45 Uhr voll gesperrt. Neben Polizeikräften befanden sich ca. neun Einsatzfahrzeuge mit Kräften der freiwilligen Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe sowie vier Rettungsfahrzeuge vor Ort. Der Gesamtschaden wird bislang auf 15.000 Euro geschätzt.

