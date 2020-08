Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unachtsamkeit führt zu Unfall

54-Jähriger übersieht 33-Jährigen

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 13 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Peugeot die Auffahrt zur B10 im Bereich Eislingen-West in Richtung Ulm. Direkt nach dem Auffahren wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen 33-jährigen Renaultfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Peugeot wurde so touchiert, dass er in die Schutzplanken schleuderte und nach einiger Zeit quer auf der B10 zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde der 33-Jährige in seinem Renault verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Der 54-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B10.

