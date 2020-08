Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Motorradlenker missachtet Rotlicht

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 13.35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Das Krad fuhr auf der B 28 von Blaustein in Richtung Ulm. An der Ampel auf Höhe der Kreuzung mit dem Kurt-Schumacher-Ring hielt der Fahrer zunächst an. Als der Verkehr für die Linksabbieger freigegeben wurde, fuhr das Motorrad trotz Rotlicht geradeaus in die Kreuzung ein. Zur selben Zeit bog ein vor rechts kommender PKW-Lenker bei Grünlicht nach links vom Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Blaustein ab. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Krad-Lenker schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 13 000 Euro geschätzt.

