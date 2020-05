Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Speyer, 11.05.2020, 15:40 Uhr

Beim Einfahren in den Fließverkehr auf der Wormser Straße aus einer Grundstückseinfahrt übersah eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin aus Speyer einen 29-jährigen Radfahrer aus Speyer, der ordnungswidrig den Gehweg befuhr. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich hierbei Schürfwunden und Schmerzen im rechten Bein zuzog. Er wurde durch das DRK in ein örtliches Krankenhaus zur medizinischen Versorgung verbracht. Während an dem Fahrrad kein Sachschaden festzustellen war, entstand an der Fahrzeugfront ein Schaden von ca. 800 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell