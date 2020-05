Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich bei Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitagabend, 08.05.2020 gegen 21:00 Uhr, kam ein VW Multivan auf der Fahrt aus Richtung Speyer in Fahrtrichtung Meckenheim in Höhe des Ortsteils Böhl in einer langgezogenen Kurve von der L528 ab und überschlug sich. Die Polizei traf am Unfallort auf zwei 29-jährige Männer aus Haßloch, die offensichtlich mit dem Fahrzeug unterwegs waren. Beide waren verletzt - Prellungen, Schürfwunden, einer erlitt eine Beinfraktur - und außerdem alkoholisiert. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer von Beiden das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hatte, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand offensichtlich wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 10.000EUR. Zudem wurden ein Verkehrszeichen sowie eine Bewässerungsanlage des Ackers beschädigt, ca. 3000EUR

