Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Zwei Autoreifen eines Pkw zerstochen -

Maxdorf (ots)

Im Zeitraum vom 09.05.20, 21:00 Uhr bis zum 10.05.20, 08:00 Uhr wurden in 67133 Maxdorf, Höhe des Wohnanwesens Maxstraße 58, an einem grauen VW-Golf die beiden Autoreifen der Beifahrerseite von einem unbekannten Täter zerstochen. Da keine Täterhinweise vorliegen, wird darum gebeten sich bei der Polizei zu melden, wenn man in dem entsprechenden Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben sollte.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

