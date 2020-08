Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter Patient in Gewahrsam genommen

Ulm (ots)

Die Notaufnahme einer Klinik am Eselsberg benötigte am Freitag, gegen 14.00 Uhr, die Hilfe der Polizei. Ein 37-jähriger Mann war wegen Mischintoxikation eingeliefert worden. Nachdem es dem Patienten wieder besserging, wurde er aggressiv gegenüber dem Personal und anderen Patienten. Er verlangte vehement die Verlegung in eine Klinik nach Bad Schussenried. Dafür lag kein medizinischer Grund vor und deshalb wurde das Ansinnen durch den Arzt abgelehnt. Der Patient blieb uneinsichtig und wurde der Klinik verwiesen. Da er dem Verweis nicht nachkam, wurde er durch die Beamten zur restlichen Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

