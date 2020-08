Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Wespen im Stromkasten

Anwohnerin meldet aggressive Wespen

Ulm (ots)

Am Freitag wurde gegen 18 Uhr der Polizei ein Wespennest im Stromverteilerkasten in der Roggentalstraße in Eybach mitgeteilt. Die Wespen waren derart aggressiv, dass wohl schon mehrere Passanten gestochen wurden. Da Wespen unter Naturschutz stehen, wurde der örtlich zuständige Stromanbieter durch die Polizei damit beauftragt, die Wespen im Sinne des Naturschutzes schonend umzusetzen.

