Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener muss Blut abgeben

Zeugin meldet betrunkenen Autofahrer

Ulm (ots)

Um 21.15 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin am Freitag der Polizei mit, dass sie auf der Reichsdorfstraße in Göppingen hinter einem Opel herfährt, der in Schlangenlinien Richtung Hohenstaufen fährt. Die Göppinger Polizei konnte den 55-jährigen Fahrer dann in seiner Wohnung antreffen. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Daher musste er die Beamten zum Polizeirevier in Göppingen begleiten und dort Blut und seinen Führerschein abgeben. Der Opelfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

