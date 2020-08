Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Betrunkene Fahrradfahrer waren zur falschen Zeit am falschen Ort

zwei Verletzte sind die Folge eines Fahrradunfalls

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr fuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf dem Giengener Weg in Hermaringen in Richtung Giengen. In einer Kurve auf Höhe einer Fabrik kam ihm ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer entgegen. Die beiden Radler kollidierten, stürzten und verletzten sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten der Verkehrspolizei Heidenheim eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei beiden Männern fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mussten sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Über mögliche führerscheinrechtliche Konsequenzen muss nach Abschluss der Ermittlungen entschieden werden.

