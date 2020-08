Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Brand auf Balkon führt zu starker Rauchentwicklung

Ulm (ots)

13 Bewohner eines Gebäudes in der Schießbergstraße in Herbrechtingen mussten am Samstag gegen 21:20 Uhr wegen eines Brandes und damit einhergehender starker Rauchentwicklung kurzfristig ihre Wohnungen verlassen. An einem Fenster der Dachgeschosswohnung war aus bislang unbekannter Ursache das Feuer entstanden. Der 31 Jahre alte Bewohner der betreffenden Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sie war mit insgesamt 40 Mann und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit noch nicht bekannt.

+++++++1440188

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell