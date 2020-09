Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 05.09.2020, 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr, wurde ein PKW, welcher in der Kanalstraße in Ludwigshafen am Rhein geparkt war, an der Fahrerseite und an der Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 zu melden.

