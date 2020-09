Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt; geflüchtet!

Ludwigshafen (ots)

Am 05.09.2020, gegen 10:00 Uhr konnte der Besitzer eines Fahrrades in der Wollstraße in Ludwigshafen am Rhein feststellen, dass sich eine männliche Person an diesem mit einem Bolzenschneider zu schaffen machte und versuchte das Schloss zu durchtrennen. Auf Ansprache flüchtete die Person. Durch den Besitzer kann die Person wie folgt beschrieben werden: männlich, 180 cm groß, 35-40 Jahre alt, kurze weiße Haare, hellgelbes T-Shirt, grau Hose. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell