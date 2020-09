Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall versursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 05.09.2020, 01:00 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein am Fahrbahnrand geparkter PKW beim Vorbeifahren in der Kranichstraße in Ludwigshafen am Rhein beschädigt. Hierbei wurde der rechte Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 zu melden.

